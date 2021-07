Armas e madeira ilegal são apreendidas, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Todos os tripulantes do barco foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Muaná, junto da Madeira, das armas e do dinheiro apreendido.

Cerca de 110 m³ de madeira, armas de fogo e munições foram apreendidas durante uma operação realizada na quinta-feira (8), pela 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM) em ação conjunta com agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Muaná e Guarda Municipal do município.

You May Also Like