Estados vão elevar ICMS da gasolina em R$ 0,10 a partir de fevereiro

ICMS da gasolina será elevado em R$ 0,10 a partir de 1º de fevereiro — Foto: Brenno Carvalho/Agência O Globo

Com o reajuste, o imposto sobre a gasolina subirá de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, e o do diesel passará de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro

Abastecer os veículos ficará mais caro a partir de 1º de fevereiro por conta do reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina e o diesel. O ICMS sobre a gasolina será elevado em R$ 0,10 por litro, enquanto o diesel terá um aumento de R$ 0,06 por litro. No caso do etanol, não há previsão de mudança na tributação.

A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em outubro do ano passado. Com o reajuste, o ICMS sobre a gasolina subirá de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, e o do diesel passará de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro.

O repasse desses aumentos ao consumidor dependerá dos postos de combustíveis, que, em geral, costumam aplicar o reajuste. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os preços médios da gasolina, do diesel e do etanol aumentaram nos postos do país em 2024.

Preços defasados

Os preços dos combustíveis no Brasil estão defasados em relação ao mercado internacional, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Nesta segunda-feira (dia 27), a Abicom apontou que a gasolina está R$ 0,23 abaixo do valor internacional, enquanto o diesel R$ 0,56.

A diferença ocorre porque a Petrobras, desde o início do governo Lula, abandonou a política de paridade de preços, que ajustava os combustíveis com base no câmbio e no preço do petróleo. O último reajuste de preços da Petrobras foi em julho do ano passado, quando o litro da gasolina subiu R$ 0,20, alcançando R$ 3,01, e o gás de cozinha (13 kg) passou a custar R$ 34,70.

Em 2024, os combustíveis contribuíram para a alta da inflação, que superou o teto da meta. Segundo o IBGE, o etanol aumentou 1,92%, o diesel 0,97%, a gasolina 0,54%, e o gás veicular 0,49%.

Fonte: Com informações do g1 — Rio de Janeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/16:43:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...