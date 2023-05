‘Estamos vivendo um momento difícil’, diz Marina Silva

Marina Silva é crítica da MP que reorganiza os ministérios (Reprodução/Youtube)

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou nesta quinta-feira, 25, da posse do presidente do ICMBio, Mauro Pires, e afirmou que “vivemos um momento difícil”. A declaração foi dada após a comissão mista de deputados e senadores aprovar a medida provisória 1.154/23, que altera a estrutura do governo e esvazia a pasta que ela comanda.

Marina iniciou sua fala agradecendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Estamos vivendo um momento difícil. Está difícil para todo mundo, mas pode ser que para alguns esteja mais difícil. A boa madeira não cresce em sossego. Quanto mais forte são os galhos, mais fortes são as árvores. Esse é o momento de as árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial”, declarou. Ao final do discurso, a ministra foi ovacionada e fez o L de Lula com as mãos.

Na noite de ontem, a comissão mista aprovou o relatório do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), que manteve o esvaziamento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. O texto retira da pasta de Marina a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que passa para o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, de Waldez Góes, e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que vai para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, comandado por Esther Dweck. A ministra também perde o controle do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que vai para o Ministério das Cidades, de Jader Filho.

A MP também tira a demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas e passa para o Ministério da Justiça. A proposta ainda vai à votação no plenário da Câmara nos próximos dias.

Marina também ficou no centro de uma polêmica dentro do próprio governo nos últimos dias em razão da divergência em torno da concessão de uma licença ambiental para a Petrobras explorar petróleo na bacia da foz do Rio Amazonas. O Ibama negou a licença, com base em um parecer técnico, e teve o apoio de Marina, a quem o órgão está vinculado. Outros integrantes do governo, como o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o líder no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, defendem o projeto de exploração.

