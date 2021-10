Estelionatários usam nome da Câmara de Santarém para aplicar golpe

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A situação em questão foi relatada à Polícia Civil do Estado, tendo sido registrado Boletim de Ocorrência para apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos, por se tratar de possível crime de estelionato, diante de mensagem de cunho inverídico com intuito fraudulento. Nesse sentido, se algum cidadão tiver sido vítima desta fraude, deverá comunicar às autoridades policiais, para os devidos encaminhamentos.

A Câmara Municipal de Santarém, em face de mensagens veiculadas em aplicativos de mensagens instantâneas que mencionam suposto processo seletivo para o cargo de bombeiro civil a ser promovido pela Casa Legislativa, e que seriam precedidas de pagamento via PIX, informou na quinta-feira (7), que não há qualquer seleção em curso no âmbito da sede deste Poder Legislativo, bem como que não há cobrança de quaisquer valores em favor de terceiros ou servidores desta Câmara.

You May Also Like