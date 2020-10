Rosa Hage candidata do PSC à prefeitura de Almeirim é vítima de atentado

Caminhão de candidata do MDB foi arremessado contra o veículo de Rosa Hage – (Foto: Reprodução) –

Caso está sendo investigado pelas autoridades competentes

No sábado, 17/10, a candidata à Prefeitura de Almeirim, Rosa Hage- PSC, no retorno de uma visita à comunidade de Exposento, na zona rural do Município, sofreu um atentado promovido pelo condutor de um caminhão que estava adesivado com propaganda da candidata do MDB, Lúcia do Líder.

Segundo informações repassadas à nossa reportagem, o caminhão foi arremessado contra a caminhonete que transportava Rosa Hage, que por pouco não se transformou em tragédia. Felizmente ninguém ficou ferido, somente danos materiais.

O ocorrido está sob os cuidados da assessoria jurídica da campanha de Rosa Hage, que já acionou os órgãos competentes, como Polícia, Ministério Público Eleitoral, Detran, etc, para apurarem esse fato triste e lamentável praticado contra a candidata Rosa Hage.

Fonte: Portal Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...