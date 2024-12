Vini Jr. será eleito o melhor jogador do mundo na premiação Fifa The Best 2024

Vini Jr comemora o primeiro dos três gols marcados sobre o Borussia Dortmund — Foto: Thomas Coex/AFP

Com o prêmio do atacante do Real Madrid, Brasil volta a ter o melhor jogador do mundo após 17 anos

Vinícius Júnior recolocará o Brasil entre os melhores o mundo após 17 anos. O atacante do Real Madrid será eleito o melhor jogador do mundo na premiação do Fifa The Best, nesta terça-feira, às 14h (Brasília), que será realizado em Doha, no Catar. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo GLOBO.

O atacante brasileiro está com a delegação do Real Madrid em Doha, no Catar, para a disputa da decisão da Copa Intercontinental, amanhã, contra o Pachuca. Após o treinamento desta terça-feira, Vinícius Júnior vai para a premiação receber sua honraria e depois retornará para a concentração da equipe.

Com a premiação, Vinícius Júnior se juntará a Romário, Ronaldo Fenômeno (três vezes), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho (duas vezes) e Kaká como os brasileiros eleitos nos diversos formatos da premiação da Fifa, criada em 1991.

Quais são as categorias do Fifa The Best?

Além do melhor jogador do mundo, o Fifa The Best também vai premiar outras nove categorias: melhor jogadora; melhores goleiro e goleira; melhores técnico ou técnica no futebol masculino e feminino; Prêmio Puskás e Prêmio Marta, para os gols mais bonitos; Prêmio de Torcedor; e Troféu Fair Play.

Como funciona o The Best

Um conselho técnico da entidade define uma lista de 10 finalistas. O colégio eleitoral da premiação é formado por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, por meio de votação na internet. Cada grupo tem peso de 25% na pontuação final.

Quais prêmios serão entregues no Fifa The Best

Melhor jogador do mundo

Melhor jogadora do mundo

Melhor treinador no futebol masculino

Melhor treinadora no futebol feminino

Melhor goleiro

Melhor goleira

Prêmio Puskás – dado ao gol mais bonito no futebol masculino

Prêmio Marta – dado ao gol mais bonito no futebol feminino

Fifa Fan Award – dado a um torcedor ou grupo de fãs

Fifa Fair Play – premia o espírito esportivo de um atleta ou clube

Veja os indicados a melhor jogador no The Best 2024:

Dani Carvajal (Espanha), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguai), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemanha), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (França), PSG/Real Madrid

Lamine Yamal (Espanha), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Espanha), Manchester City

Toni Kroos (Alemanha), Real Madrid (aposentado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Fonte: O Globo

