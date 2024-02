Estudante do Pará pode colocar sobrenome do avô nos documentos

(Foto: Reprodução)- “Esforço e superação” são as duas palavras utilizadas por Silas Ferraz Moreira, de 25 anos, quando menciona a história de Manoel Germano Ferraz, seu avô materno. De origem humilde, o estudante conta que o familiar trabalhava vendendo peixe na garupa da bicicleta para sustentar a família. “Ele cuidou bem da minha mãe, apesar de pobre, pouca instrução, se esforçou muito para sustentar a família”, explica o jovem.

Com o objetivo de eternizar a memória e os momentos compartilhados com o avô, o estudante procurou a Defensoria Pública do Estado do Pará, com a intenção de adicionar o sobrenome “Germano” na documentação pessoal e, assim, homenagear o avô materno. A solicitação foi aprovada, por meio de recurso da Defensoria paraense, encaminhada ao Tribunal de Justiça. Inicialmente, a mudança nos documentos do jovem havia sido negada pelo juízo de Parauapebas, sob a alegação de se tratar de ação de “vaidade”.

“A importância da homenagem que ele fez ao avô chamou atenção. Isso preserva não apenas o nome, com a homenagem, mas também é um respeito aos direitos humanos. Nesse caso é, também, uma forma de respeito ao antepassado”, destaca o defensor público Bruno Lima, responsável pela ação.

Silas Ferraz não escondeu a felicidade com a conquista, visto que sente saudade do avô e buscava a oportunidade de se reconectar com ele a partir da adição do sobrenome. O jovem conclui que a história do avô materno o inspira diariamente, assim convive com a lição pessoal de cuidar dos entes queridos.

Serviço

A Defensoria Pública de Parauapebas fica localizada na Rua C, nº 500, bairro Cidade Nova. Para solicitar atendimento, basta entrar em contato pelos números (94) 99305-3900. Também é possível contato pelo e-mail dpparauapebas2019@gmail.com.

