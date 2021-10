Estudantes de engenharia visitam instalações da Estação de Tratamento de água de Novo Progresso

Grupo de pessoas na frente de uma placa Descrição gerada automaticamente com confiança média(Foto:Divulgação)

Os estudantes da UCEME FACO – União Cultural Educacional Metodista Conexional da América Latina de Novo Progresso, visitaram na última semana as instalações da Estação de Tratamento de Água da concessionária Águas de Novo Progresso. A visita tem como principal intuito sanar as principais dúvidas dos estudantes sobre a prestação dos serviços da concessionária no município.

Durante o encontro, os estudantes acompanharam na prática sobre o processo de captação, tratamento e distribuição da água que chega à torneira das residências, comércios e instituições no município.

Todas as medidas de segurança e higiene foram tomadas para garantir que a iniciativa fosse realizada de forma consciente e responsável. A visita faz parte do Programa Portas Abertas da concessionária, para que instituições de ensino e outros grupos possam visitar as unidades de trabalho da empresa responsável pelo serviço de abastecimento de água em Novo Progresso.

De acordo com o coordenador do curso de engenharia Claudemir, os alunos ficaram bastante satisfeitos com a visita. “Foi um momento de bastante contribuição para todos, onde os estudantes conseguiram compreender melhor o conteúdo da sala de aula alinhado à prática, agradeço a oportunidade e principalmente aos colaboradores da Águas de Novo Progresso por nos atender tão bem”, pontuou

A visita foi conduzida pelo supervisor da Águas de Novo Progresso, André Borges, que destacou aos estudantes os processos realizados até que a água se torne potável e possa ser distribuída à população. “Devido a pandemia, ficamos bom tempo sem poder realizar essa ação, mas receber esses jovens e mostrar o tratamento de água é uma oportunidade incrível ao conhecimento dos mesmos, assim podemos estimular a conscientização sobre a necessidade da utilização adequada de nossos recursos hídricos”, frisou

