Estudantes de Marabá vencem torneio nacional de robótica em Brasília

Composta por alunos do Sesi Marabá, a equipe Ultron League foi a grande vencedora do Prêmio Desafio da Aliança, da etapa nacional do Torneio de Robótica First Lego League.

Para alcançar o título, os paraenses superaram outras 98 equipes de 18 estados do Brasil.

A equipe Ultron League, composta por alunos do Serviço Social da Indústria (Sesi) Marabá, foi a grande vencedora do Prêmio Desafio da Aliança, da etapa nacional do Torneio de Robótica First Lego League (FLL), maior programa de robótica educacional do mundo, que aconteceu em Brasília- DF, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Para alcançar o título, os paraenses superaram outras 98 equipes de 18 estados do Brasil.

O Prêmio Desafio da Aliança reconhece a equipe que marca o maior número de pontos nas missões de arena. A Ultron League disputou na modalidade First Lego League Challenge (FLLC), na qual alunos de 9 a 15 anos constroem robôs de peças de Lego para cumprir uma série de atividades na mesa de desafios. Na final, a equipe de Marabá fez parceria com uma escuderia de São Paulo.

“É muito gratificante chegar aqui e ver que o trabalho de meses deu certo. Toda a programação e estratégia que desenvolvemos funcionou e conseguimos levar esse prêmio pra casa. Estou realmente muito feliz com o nosso desempenho, porque esse é um torneio onde só tem equipes muito bem preparadas, e nós nos destacamos”, comemora Lara Sophia, uma das integrantes e programadora da equipe.

Seis equipes do Pará, compostas por alunos do Sesi, participaram da etapa nacional. No total, 42 jovens paraenses, de 9 a 19 anos, dos municípios de Ananindeua, Belém, Altamira e Marabá, participaram da competição, juntando-se a mais de 2 mil estudantes de 9 a 19 anos de escolas da rede Sesi e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), públicas e privadas de todo o país. A equipe Pavulagem comentou sobre a experiência de ter participado da competição.

“Foi uma troca de experiência muito grande, onde trocamos redes sociais, conversamos sobre diversos assuntos, alguns deles até deram ideia sobre o nosso robô e aprendemos com eles também, fizemos alianças com pessoas do Rio de Janeiro e foi muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter participado, mas triste porque o evento acabou, mas independentemente disso sempre vou guardar na memória”, Thayla Moraes, integrante do grupo. De maneira pioneira, o Sesi começou a implementar o programa de robótica internamente nas suas escolas em 2006 e, em 2012, passou a

realizar as competições da organização internacional First no Brasil para competidores da própria rede e de outras instituições de ensino. Já passaram pelos torneios organizados pelo Sesi mais de 45 mil estudantes, que deixaram como legado para o país uma nova geração de pesquisadores e engenheiros.

