Estudantes já podem conferir nota do Enem 2022;veja como acessar nota do Enem 2022 na Página do Participante

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 já estão disponíveis no final desta quarta-feira (8). O resultado do Enem estava previsto para a próxima segunda-feira (13), mas foi antecipado.

Com as notas, os participantes do Enem 2022 podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023, que seleciona estudantes para instituições públicas ao redor de todo o Brasil.

ONDE VER O RESULTADO DO ENEM 2022?

Para consultar as notas, o estudante deverá entrar na Página do Participante do Inep e fazer o login, informando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

O candidato terá acesso aos seus resultados individuais nas provas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação.

COMO CALCULAR A MÉDIA DO ENEM?

Para calcular a média do Enem 2022, basta somar as cinco notas e dividir por cinco.

No entanto, a maioria dos cursos disponíveis no Sisu e que aceitam a nota do Enem como forma de ingresso utilizam o sistema de média ponderada, com pesos diferentes para cada uma das provas.

Assim, para calcular a média do Enem 2022 com pesos, o estudante deve:

*Multiplicar a nota de cada prova pelo seu respectivo peso;

*Somar os cinco resultados;

*Dividir esse resultado pela soma dos cinco pesos.

Espelho da redação e vista pedagógica

Os candidatos que desejam acessar o espelho da redação, com os detalhes das correções dessas provas, terão que esperar até abril, quando serão liberados junto com as notas dos participantes treineiros, ou seja, daqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para testar os conhecimentos.

Em 2022, o tema da redação do Enem foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Gabaritos Enem 2022

Os gabaritos oficiais do Enem estão disponíveis desde o dia 23 de novembro. Para acessá-los, basta entrar no portal do Inep.

Todavia, levando em consideração que o Enem utiliza como método de correção a Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesmo com os gabaritos em mão, ainda não é possível saber qual foi a nota da prova, as quais variam de acordo com os acertos e erros dos estudantes em cada prova.

Dessa forma, a nota não é calculada levando em conta somente o número de questões corretas, mas também a coerência das respostas do participante ao conjunto das questões que formam a prova.

QUANDO ABRE O SISU 2023?

O Ministério da Educação (MEC) antecipou as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2023), do Programa Universidade para Todos (Prouni 2023) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies 2023).

O novo período de inscrições para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro de 2023, no período de Carnaval.

O resultado do Sisu será divulgado no dia 28 de fevereiro. Antes, estava previsto para ocorrer apenas no dia 7 de março.

A inscrição ao Sisu é gratuita e feita pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

No ato da inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema.

226 mil vagas estão disponíveis para consulta no Sisu

A primeira edição do Sisu 2023 oferece 226.399 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais. Ao todo, são 6.402 cursos de graduação.

É possível visualizar as vagas disponíveis por modalidade de concorrência, cursos, turnos, instituições e localização no site do Sisu.

O estudante pode acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das instituições que fazem parte desta edição.

Data de inscrição do Enem 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira (2), as datas mais importantes referentes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

A seguir, você confere o calendário do Enem 2023:

*Inscrições: de 8 a 19 de maio;

*Aplicação do exame: 5 e 12 de novembro;

*Divulgação do gabarito: 24 de novembro;

*Divulgação dos resultados: 16 de janeiro de 2024.

Contudo, o Inep alerta para o fato de que tais datas podem ser alteradas “em decorrências da necessidade de ajuste das etapas inerentes à sua realização ou inviabilidade de alguma delas”.

Saiba sobre o CALENDÁRIO de INSCRIÇÃO para o FIES, SISU E PROUNI

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foi divulgado na madrugada desta quinta-feira (9).

A nota da prova, principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, está disponível na Página do Participante.

Para acessar o site, é necessário utilizar o login único da plataforma gov.br. Caso o participante não lembre ou tenha perdido a senha, é possível recuperá-la.

SISU 2023, FIES E PROUNI

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes.

As notas do Enem 2022 podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni), além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Calendário completo do Sisu 2023, Prouni e Fies

SISU 2023: veja todas as universidades participantes

ACRE

UFAC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Alagoas – AL

IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

UFAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

UNCISAL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

UNEAL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL

Amazonas – AM

IFAM – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

UFAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Amapá – AP

IFAP – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Bahia – BA

IFBA – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

IFBAIANO – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

UEFS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

UESB – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

UESC – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

UFBA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

UFOB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

UFRB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

UFSB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

UNEB – UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Ceará – CE

IFCE – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

UFCA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

UNILAB – UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Distrito Federal – DF

ESCS – ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

IFB – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA

Espírito Santo – ES

IFES – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

UFES – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Goiás – GO

IF GOIANO – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

IFG – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

UFCAT – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UFJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Maranhão – MA

IFMA – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Minas Gerais – MG

CEFET/MG – CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

IF SUL DE MINAS – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

IFMG – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

IFNMG – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

IFSEMG – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

IFTM – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

UEMG – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UFJF – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

UFLA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

UFOP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

UFSJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

UFTM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

UFU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

UFV – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

UFVJM – UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

UNIFAL-MG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

UNIFEI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI

UNIMONTES – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Mato Grosso do Sul – MS

IFMS – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

UEMS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

UFGD – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

UFMS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Mato Grosso – MT

UFMT – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

UFR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

UNEMAT – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO – UNEMAT

Pará – PA

UFRA – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

UNIFESSPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

Paraíba – PB

IFPB – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

UEPB – UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

UFCG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

UFPB – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Pernambuco – PE

IF SERTÃO – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

IFPE – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

UFAPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

UFRPE – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIVASF – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

UPE – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Piauí – PI

UESPI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

UFDPAR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA

UFPI – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Paraná – PR

FAMA – FACULDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE

UEL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

UEM – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

UENP – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

UNESPAR – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

UNICENTRO – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE

UNILA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

UNIOESTE – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Rio de Janeiro – RJ

CEFET/RJ – CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

CP II – COLÉGIO PEDRO II

ENCE – ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS

FAETERJ CAXIAS – FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FAETERJ PARACAMBI – FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FAETERJ PETRÓPOLIS – FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FAETERJ

FAETERJ-RIO – FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

IF FLUMINENSE – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

IFRJ – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ISEPAM – INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSOR ALDO MUYLAERT

ISERJ – INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

UENF – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UFRRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

UNIRIO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio Grande do Norte – RN

IFRN – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

UERN – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

UFERSA – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Roraima – RR

IFRR – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

UFRR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Rio Grande do Sul – RS

FURG – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

IFSUL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

UERGS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

UFCSPA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

UFPEL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

UFRGS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

UFSM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

UNIPAMPA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA

Santa Catarina – SC

IF CATARINENSE – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

IFSC – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

UDESC – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

UFFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Sergipe – SE

IFS – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

UFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

São Paulo – SP

FAMEMA – FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

IFSP – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

UFABC – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

UFSCAR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

UNIFESP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

