Trabalhadores em situação de escravidão são resgatados em meio ao mato no Pará

(Foto | Reprodução) – Operação Terra Roxa ocorreu no sul do Pará

No total eram três trabalhadores que foram encontrados

Um grupo de trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatadas na região sul do Pará na última terça-feira (26). A operação Terra Roxa foi realizada pela Policia Federal. Três pessoas estavam em meio ao matagal.

Os trabalhadores estavam em São Félix do Xingu. O dono da propriedade não estava no local, por este motivo não houve prisões.

A operação contou com a participação dos agentes da Polícia Federal, além de um procurador do trabalho, auditores fiscais de trabalho e membros do grupo de segurança institucional do Ministério Público do Trabalho.

quarta-feira, 27/01/2021

