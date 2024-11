Estudo aponta que três facções criminosas atuam no Pará

(Foto: Reprodução) – Descubra a realidade das facções criminosas no Brasil. Conheça os números e dados sobre a atuação dessas organizações no país.

De acordo com um levantamento recente da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), vinculada ao Ministério da Justiça, o Brasil enfrenta a atuação de cerca de 100 organizações criminosas em todo o território nacional. O estudo, que abrange o período de 2022 a 2024, identificou 88 facções atuando dentro de um total de 1.760 pavilhões prisionais no país. A pesquisa revela uma concentração expressiva de organizações criminosas, com destaque para a região Nordeste, que lidera o ranking com 46 facções.

Concentração de Organizações Criminosas nas Regiões do Brasil

O levantamento também destaca a distribuição regional dessas facções criminosas. O Nordeste ocupa o primeiro lugar, com 46 organizações criminosas registradas, sendo a Bahia o estado com o maior número de facções: 21. O Pará, por sua vez, possui 3 facções criminosas em operação, segundo dados do Poder360.

O Sul do Brasil ocupa o segundo lugar, com 24 facções criminosas, sendo o Rio Grande do Sul o estado com maior concentração na região, com 10 facções distintas. O Sudeste aparece em seguida, com 18 organizações criminosas, e Minas Gerais, um dos principais focos de disputa entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), destaca-se com 11 facções ativas. No Norte do Brasil, são registradas 14 organizações criminosas, enquanto o Centro-Oeste apresenta um total de 10 facções em operação.

Entre as facções criminosas com maior poder de influência no Brasil, o PCC (Primeiro Comando da Capital) se destaca como a organização mais poderosa e com maior presença nacional. Fundado em São Paulo, o PCC está presente em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, com exceção do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Dados obtidos pelo Poder360 mostram que o PCC continua a expandir sua atuação, consolidando sua força no cenário do crime organizado em diversas regiões.

