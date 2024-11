Mega da Virada 2024: Como apostar e ganhar R$ 600 Milhões

(Foto: Reprodução) – Vendas começam nesta segunda-feira (11) e sorteio será no dia 31 dezembro

Mega da Virada 2024: descubra como participar e concorra ao maior prêmio da história da Mega-Sena, no valor de R$ 600 milhões.

A Mega da Virada 2024 (concurso 2.810), concurso especial da Mega-Sena, promete pagar um prêmio histórico de R$ 600 milhões, superando o valor do ano passado e tornando-se o maior prêmio já registrado na história da modalidade. As apostas para a Mega da Virada começam nesta segunda-feira (11), e o sorteio ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2024.

Como Funciona a Mega da Virada e Como Participar das Apostas

As apostas para a Mega da Virada 2024 devem ser realizadas com um volante específico, disponível exclusivamente nos canais oficiais das Loterias CAIXA: nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, no site Loterias CAIXA, no App Loterias CAIXA (disponível para iOS e Android) e no Internet Banking CAIXA (para correntistas). O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5,00.

Premiação da Mega da Virada 2024: O Que Você Pode Fazer com R$ 600 Milhões?

Se um único apostador acertar os 6 números da Mega da Virada, ele levará para casa o prêmio recorde de R$ 600 milhões. Para se ter uma ideia do que é possível fazer com esse valor:

Poupança: Caso o ganhador aplique o prêmio na Poupança da CAIXA, ele receberá cerca de R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento.

Hospedagem de Luxo: O valor do prêmio é suficiente para o ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil por diária.

Carros de Luxo: O vencedor poderia comprar 1.430 carros superesportivos, como o Toyota GR Corolla, fabricado no Brasil.

Como Funciona a Premiação da Mega da Virada?

Ao contrário dos concursos regulares da Mega-Sena, o prêmio principal da Mega da Virada 2024 não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal (acerto de 6 números), o valor será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (5 números) e assim por diante. Em todos os casos, a premiação total das faixas pode superar R$ 1 bilhão, incluindo prêmios para acertadores de 4 e 3 números.

Bolão CAIXA: Aposta em Grupo na Mega da Virada 2024

Uma excelente forma de aumentar suas chances de ganhar é participando de um bolão da Mega-Sena. Os bolões podem ser organizados nas lotéricas CAIXA, no site Loterias CAIXA ou pelo App Loterias CAIXA. O valor mínimo de participação no bolão é de R$ 15,00, e as cotas de bolão podem ser adquiridas por valores a partir de R$ 6,00 cada. Lembre-se que pode haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Regras do Bolão Mega da Virada 2024:

É possível formar bolões com 2 a 100 cotas.

Cada bolão pode conter até 10 apostas, mas todas as apostas devem ter a mesma quantidade de números escolhidos.

O apostador pode preencher o volante ou solicitar ao atendente da lotérica para participar do bolão.

Onde Apostar na Mega da Virada 2024?

Para garantir sua participação na Mega da Virada, faça sua aposta nas lotéricas CAIXA, no site oficial Loterias CAIXA ou pelo App Loterias CAIXA. As apostas estão abertas até o dia 31 de dezembro. Não perca a chance de se tornar o próximo milionário da Mega da Virada 2024!

Fonte: Clayton Matos – Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/16:00:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...