Euro avança com otimismo sobre negociações comerciais impulsionando sentimento

Mas depois de recuar para a mínima de três meses na sexta-feira, a moeda única se recuperava, impulsionada pela melhora no sentimento dos investidores, com o aumento das esperanças de um encerramento das disputas comerciais entre os EUA e a China depois que ambos os lados disseram terem feito um progresso nas negociações.

O euro tem se mantido em uma faixa de negociação em relação ao dólar há vários meses, já que a fraqueza crescente na economia da zona do euro compensava as expectativas cada vez menores de que o Federal Reserve aumentará os juros dos EUA novamente este ano.

