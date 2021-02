Evento fecha ponte e promove grande aglomeração de pessoas em cidade paraense

O Gay Boia reuniu dezenas de pessoas em Irituia nesse domingo; vereador se pronuncia (Foto:Reprodução/Facebook)

Um evento realizado nesse domingo (21) em Irituia, nordeste do Pará, causou uma grande aglomeração de pessoas. Conhecido como Gay Boia, a festa promove a descida de boia pelo rio Irituia e é considerada tradicional pelos moradores da cidade.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o total desrespeito às orientações sanitárias de prevenção à covid-19, como o não uso de máscara e a falta do distanciamento social. Além disso, segundo relatos, o evento fechou o acesso à ponte sobre o rio. No local, foram comercializadas bebidas alcoólicas e os brincantes aproveitaram para dançar.Ainda de acordo com as informações de locais, o Gay Boia não teve nenhum tipo de fiscalização.

Nas redes sociais, um dos vereadores apontados como apoiador do evento, Marcos Robert, do PL, afirmou não ser contra a descida da boia, mas pediu que a população “esperasse mais um pouquinho até que as coisas voltassem à normalidade”. Sem dar maiores informações, ele disse ter “uma parcela de culpa” pela realização da festa. “É uma longa história que vocês não entenderiam”.



Por:Redação Integrada

