Evento que capacita acadêmicos para trabalhar com Meio Ambiente está com inscrições abertas

O prazo de inscrições para o Workshop GLOBE Brasil 2021 segue até 22/09



Com o intuito de capacitar professores e estudantes de graduação e pós-graduação em meio ambiente e astronomia, o Workshop GLOBE Brasil 2021, oferecido pela Agência Espacial Brasileira (AEB), está com inscrições abertas. Interessados podem se inscrever até o dia 22 de setembro, através da plataforma AVA-AEB Escola.

As vagas são limitadas e a seleção será feita por ordem de inscrição considerando a distribuição regional. O workshop será realizado de 27 de setembro a 5 de novembro de 2021, com aulas ao-vivo. Estão sendo disponibilizadas 30 vagas para professores da educação básica, 10 vagas para alunos de graduação e 10 vagas para alunos de pós-graduação.

A capacitação será composta por seis unidades, com as temáticas: Introdução ao Programa GLOBE e à Pesquisa Científica; Protocolo de Nuvens; Protocolo de Mosquitos; Protocolo de Land Cover; Protocolo de Árvores; e Projetos de Pesquisa.

Finalizado o período de aulas, os participantes terão 20 dias para elaborar e enviar um pré-projeto de pesquisa sobre um dos protocolos trabalhados durante o Workshop GLOBE Brasil 2021. Nos dias 3, 4 e 5/11, os pré-projetos serão apresentados aos outros cursistas para obtenção de feedbacks e sugestões de como aplicá-lo em sala de aula. Haverá certificado de conclusão para os participantes, desde que tenham sido feitas todas as atividades, e envio do trabalho final dentro do prazo estipulado.

Sobre o programa

O Programa de Aprendizagem Global e Observações para Beneficiar o Meio Ambiente (GLOBE), da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), está presente em 126 países. No Brasil, a Agência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), é a instituição responsável por implementar as atividades educacionais promovidas pelo GLOBE.

As atividades desenvolvidas encorajam os interessados a realizarem coletas de dados ambientais, seguindo protocolos específicos, e a inseri-los em uma plataforma mundial para utilização em pesquisas escolares e científicas.

As atividades e os cursos gratuitos de capacitação ficam disponíveis na AEB Escola Virtual’, plataforma criada com o objetivo de estruturar e organizar as atividades educacionais do Programa AEB Escola, levando em conta os avanços no uso das tecnologias de informação e comunicação na educação.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

