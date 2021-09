Ponte da Avenida Brasil na área central de Novo Progresso está 90 dias interditada- Veja que diz a prefeitura

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Ponte da avenida Brasil esta interditada a mais de 90 dias, que liga de Norte a Sul a cidade de Novo Progresso será demolida para obras de nova ponte, diz vice-prefeito Marconi da Unika.

A polêmica da ponte interdita, está gerando debates tomando conta das redes sociais, nos últimos dias. Na redação do Jornal Folha do Progresso, moradores indignados enviam mensagens pedindo ajuda para o descaso do poder publico com os moradores dos mais diversos bairros, que tem que fazer peregrinação por outras rotas para irem e para cidade e retornar a suas casas.

O Jornal Folha do Progresso foi atrás para ver o que realmente está acontecendo com a ponte interditada. Uma ponte que fica na avenida Brasil, área central de Novo Progresso, será demolida para realização de nova ponte. A pergunta do descaso com os moradores foi feita na manhã desta segunda-feira 20 setembro ao vice-prefeito Marconi.

Jornal Folha do Progresso: Qual é o motivo da ponte da avenida Brasil estar interditada e abandonada a mais de 90 dias?

Vice-prefeito Marconi da Unika: Eu não estou na frente da secretaria ,hoje sou o vice-prefeito de Novo Progresso , o secretário é o Senhor Sideny Mendes, sobre a ponte nós estaremos fazendo outra ponte , nós optamos em não gastar dinheiro público com reforma paliativo, aquela que lá está não suporta mais remendo- não vamos gastar dinheiro com remendos- aonde não dá certo, aonde aceitar faremos, não temos recurso para construir de concreto, estamos correndo atrás. Naquele local faremos uma nova ponte, não vamos remendar para daqui um ano dois anos como vinha acontecendo ter que reforma-la de novo, o material já chegou nesta semana inicia os trabalhos, disse Marconi para o Jornal Folha do Progresso.

