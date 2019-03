Ex-BBB Cacau sensualiza em cima de prancha de stand up na Croácia

Vice-campeã do ‘BBB 16’ está curtindo o verão europeu

Maria Cláudia, a Cacau, vice-campeã do Big Brother Brasil 16, compartilhou uma foto em que aparece só de biquíni em cima de uma prancha de stand up paddle na Croácia. “Subi no stund up e fiz um rolê pela ilha”, escreveu ela na legenda da imagem postada nesta quinta-feira (31) em seu perfil no Instagram.



Em poucos segundos, o post arrancou elogios dos seguidores de Cacau, que está aproveitando as férias na Europa há uma semana. “Maravilhosa!”, escreveu um.

Recentemente, Cacau contou à QUEM sobre o namoro com Edilson Junior, prefeito do município de Sítio Novo (RN). “Estou namorando e muito feliz”, disse na ocasião.

