Marina Lima e Fernanda Abreu se beijam em show no festival Coala; veja vídeo

(Foto:Reprodução)-= O Coala Festival, que aconteceu no último fim de semana no Memorial da América Latina, em São Paulo, propôs diversos encontros entre artistas no palco. Entre eles, uma das atrações foi o show conjunto das cariocas Marina Lima e Fernanda Abreu, no último domingo, 17.

As artistas fizeram um show potente, cantando sucessos de ambas as cantoras. Além disso, em dado momento, Marina e Fernanda se beijaram no palco.

A cena se deu durante Mesmo Que Seja Eu, canção originalmente lançada por Erasmo Carlos. Em famosa regravação de Marina Lima, feita em 1984, a letra ganhou novos significados. Essa brincadeira reapareceu no palco do festival, com o encontro das cantoras.

“Você precisa de um homem pra chamar de seu”, cantaram Marina e Fernanda, trocando carícias. “Mesmo que seja eu”. Veja o momento:

EU ACABEI DE VER ISSO NA MINHA FRENTE pic.twitter.com/xF4GarSgfs — Yasmin (@3rd_Eye_Girl) September 17, 2023

Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja a Marina Lima e a Fernanda Abreu se beijando no festival Coala. 😮‍💨✊ pic.twitter.com/ByRSZt08i8 — um exocet calcinha (@chrysippo_) September 18, 2023

Fonte: Folha de São Paulo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/07:20:00

