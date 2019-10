Ex-BBB dá ‘puxadinha’ no biquíni e sensualiza na web

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Só emoções e uma noite linda pra vocês!”, escreveu. “Oi, mais tarde tem vídeo no IGTV de treino em casa, uma ótima opção para quem não gosta ou não tem tempo de ir para academia, com a ajuda apenas de um elástico, pesos, corda e um banquinho, comprei os acessórios em uma loja que vende suplementos e equipamentos de academia, uma aquisição maraaaaaaavigold que vale muito a pena, e não é caro! Sem desculpas de se movimentar, você consegue fazer alguns exercícios, circuito e tals o importante é não car parada”, ainda postou a ex-BBB.

Tatiele Polyana usou seu Instagram, no domingo (6), para mostrar que estava só alegria na semana. A ex-BBB postou fotos curtindo Maringá, no Paraná, e ainda relembrou sua uma viagem às Bahamas, na qual deu uma puxadinha sensual na parte de baixo do biquíni.

You May Also Like