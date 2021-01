Influncer faz live polêmica de sexo e famosos assistem e comentam

60 mil pessoas assistiram e o assunto ainda é um dos mais comentados da internet. – (Foto:Reprodução)

Aacompanhante de luxo e influenciadora Lays Peace causou em suas redes sociais ao dar uma aula de sexo em uma live com mais de 60 mil pessoas assistindo. No vídeo, Lays usou um ‘cobaia’ e se esforçou para mostrar às alunas como fazer na prática para ter uma rotina de prazer entre quatro paredes.

No Twitter, a situação virou meme com internautas comentando o assunto: “Morta com essa live da Lays, o melhor EAD do Brasil, Voa garota”. “O EaD ta sendo muito útil nessa quarentena, Lays Paes sempre fazendo o possível para ensinar suas alunas”, “Essa live da Lays me fez rir kkk quero meu certificado, me achei muito íntima a ela kkk”.

Lays usa as redes sociais para mostrar sua rotina como acompanhante de luxo e se compara a Bruna Surfistinha.

Por:Diário Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...