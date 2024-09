Ex-BBB Paulinha Leite vence Lotofácil da Independência pelo quarto ano consecutivo: ‘É tetra!’

(Foto: Reprodução/Instagram)- Empresária é conhecida por já ter ganhado diferentes tipos de apostas da loteria mais de 50 vezes.

A influenciadora e empresária Paulinha Leite, de 37 anos, voltou a surpreender ao anunciar mais uma vitória na Lotofácil da Independência. Conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 11 e por sua grande sorte nas loterias, Paulinha faturou R$ 2,6 milhões ao participar de um bolão com outros 99 apostadores. Essa é a quarta vez consecutiva que a ex-BBB alcança o prêmio máximo da loteria especial do mês de setembro.

O anúncio foi feito pela própria Paulinha em suas redes sociais, onde comemorou o feito histórico. “É tetra! Pelo quarto ano consecutivo ganhei na Lotofácil da Independência, ou melhor, ganhamos eu e outras 99 pessoas que estavam no bolão da @unindosonhoss, que tinha essa aposta máxima da foto acima. Sim… fizemos os sonhados 15 pontos de novo”, celebrou a empresária, que também compartilhou a tradicional foto segurando o bilhete premiado.

O prêmio total de R$ 2.583.261,80 será dividido entre os participantes do bolão, organizado por sua empresa, Unindo Sonhos. De acordo com Paulinha, outros bilhetes da empresa também acertaram os 15 pontos, mas ainda estão em processo de conferência.

Paulinha Leite se tornou uma figura de destaque nas redes sociais devido à sua sorte em diversas apostas de loteria. Segundo a própria influenciadora, ela já venceu mais de 50 vezes em diferentes tipos de apostas. No ano passado, a ex-BBB faturou cerca de R$ 3 milhões na mesma Lotofácil da Independência, que foram divididos entre 40 participantes do bolão. Além disso, Paulinha também levou mais de R$ 1 milhão na Mega da Virada.

