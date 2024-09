Jovem em situação de rua é morto a tiros em Marabá | PA

A imagem mostra o corpo de Luan Walace Ferreira Almeida, de 24 anos, rodeado por policiais civis e peritos criminais. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima foi alvejada com pelo menos quatro tiros.

Luan Walace Ferreira Almeida, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (10/9), na Quadra 14 da Folha 20, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que Luan foi alvejado com pelo menos quatro tiros. Até agora não se sabe como o crime aconteceu ou quantas pessoas participaram dele. O pai da vítima foi ouvido pelos policiais após o homicídio e disse que o filho estava vivendo em situação de rua há 10 meses.

Conforme o portal Correio de Carajás, o genitor de Luan ainda acrescentou à polícia que o rapaz era usuário de drogas e vinha cometendo furtos na região. No entanto, ainda não há nenhuma confirmação que indique relação dos supostos crimes praticados pelo jovem com a morte dele. As polícias Civil e Científica coletaram informações na Folha 20 e realizaram a perícia do local do crime. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Fonte: Com informações do Correio de Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/2024/09:39:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...