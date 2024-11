Presidente do Paraguai passa mal, deixa G20 e é hospitalizado no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução | De acordo com a imprensa paraguaia, Peña foi retirado às pressas do encontro do G20 após sentir dores no peito.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, precisou ser hospitalizado nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. Ele está na cidade para participar da cúpula do G20. Segundo o Hospital Samaritano, Peña está bem, e o estado de saúde dele é estável.

De acordo com a imprensa paraguaia, Peña foi retirado às pressas do encontro do G20 após sentir dores no peito. Ele foi levado até um ambulatório no Museu de Arte Moderna (MAM), onde um exame de eletrocardiograma identificou alterações.

A Presidência do Paraguai afirmou que o presidente sofreu apenas uma “indisposição”, sendo levado para o Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Peña completou 46 anos no sábado (16).

“Ele está atualmente concluindo os exames médicos pertinentes”, informou o gabinete presidencial.

O Hospital Samaritano afirmou que o presidente paraguaio foi levado para a instituição por segurança, após se sentir mal.

Em uma rede social, o vice-presidente Pedro Alliana também confirmou que Peña está bem e disse que ele sentiu apenas uma leve indisposição.

Apesar de o Paraguai não integrar o grupo oficialmente, o país é um dos convidados para o encontro deste ano.

