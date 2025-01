“Mogli da vida real”: Menino de 8 anos é encontrado vivo após cinco dias sozinho, em parque com mais de 40 leões

Tinotenda Pudu foi milagrosamente encontrado vivo depois de passar cinco dias cercado por leões em um parque de caça do Zimbábue — Foto: Reprodução Daily Mail

Isolado na selva, Tinotenda Pudu foi salvo por seus instintos de sobrevivência e pelo esforço coletivo da comunidade, no Zimbábue

Uma história de resistência e esperança comoveu o Zimbábue e o mundo. Tinotenda Pudu, um menino de apenas oito anos, foi milagrosamente encontrado vivo após passar cinco dias cercado por leões no perigoso Parque Nacional de Matusadona, no norte do país.

Bebê morre após ser deixado sozinho em tapete de brincar porque o pai não queria acordá-lo

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, Tinotenda, morador da comunidade rural de Kasvisva, desviou-se cerca de 22,5 km de sua casa até a reserva, conhecida por abrigar cerca de 40 leões e outros animais selvagens. Durante o período em que esteve desaparecido, o garoto dormiu em um afloramento rochoso, cercado por rugidos de leões e a movimentação de elefantes, enquanto se alimentava de frutas silvestres e encontrava água ao cavar pequenos poços em leitos de rios secos.

Esse conhecimento sobre a vida selvagem e seus instintos de sobrevivência foram cruciais para sua resistência em meio à selva. O deputado Mutsa Murombedzi, do oeste de Mashonaland, destacou a coragem de Tinotenda e a união da comunidade de Nyaminyami, que iniciou uma busca intensa pelo menino. “Eles tocaram tambores diariamente para guiá-lo de volta”, disse ela.

A busca terminou em um ato quase milagroso. Tinotenda avistou o veículo dos guardas florestais e tentou alcançá-los, mas chegou tarde. Apesar disso, as pegadas do menino alertaram os guardas, que retornaram ao local, vasculharam a área e finalmente o localizaram.

“Essa foi provavelmente sua última chance de ser resgatado após cinco dias na selva”, afirmou Murombedzi. Ela também expressou sua gratidão aos envolvidos na busca: “Agradecemos a Deus por proteger Tinotenda e trazê-lo de volta em segurança. Este é um testemunho do poder da união, da esperança e da perseverança.”

Essa impressionante história de sobrevivência ecoa um caso similar ocorrido em outubro, no México, quando Joel Acosta, de nove anos, foi resgatado após seis dias perdido na selva, fugindo de casa com seus cachorros. Ambos os casos reforçam a força das comunidades unidas e da determinação humana em enfrentar adversidades extremas.

Fonte: Crescer e Franca e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/01/2025/10:00:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...