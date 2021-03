Ex-Comerciante de Novo Progresso morre em Moraes Almeida em decorrência de Infarto

Foi confirmado o falecimento de Antônio Bessa Filho em decorrência de Infarto, em Moraes Almeida o corpo foi velado e sepultado na cidade de Sinop (MT).(Foto:Reprodução)

***Em conversa com a reportagem membro da família disse que Toninho (como era chamado e conhecido) havia se recuperado da Covid-19 recentemente e morreu de infarto.

A notícia foi confirmada, via redes sociais,o óbito nesta segunda-feira(08), o velório aconteceu no memorial da funerária Luz e Vida na Avenida das Embaúbas, nº 1077 – Centro / Sinop-MT. O Sepultamento aconteceu as 14h00mn horário do (MT) no cemitério municipal em Sinop-(MT).

Antônio foi pioneiro no ramo de restaurante e churrascaria e por último dono de panificadora “Aliança” na avenida João Atiles em Novo Progresso e posteriormente mudou-se para MT.

