Ex de Safadão mostra tudo em ensaio vestida de pin-up

Mileide Mihaile: musa da Grande Rio e ensaio de pin-up | Foto:Divulgação

Mileide Mihaile deve desfilar pela terceira vez como musa da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí. Ela comemorou a escolha exibindo um ensaio fotográfico cheio de transparências.

A ex- mulher de Wesley Safadão e mãe do primeiro filho do cantor, Mileide Mihaile, deve desfilar pela terceira vez como musa da Grande Rio, no próximo sábado (23), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na cidade do Rio de Janeiro. Neste ano, a influenciadora digital será musa de um camarote da Marquês de Sapucaí. (As informações são do DOL).

Mileide Mihaile, que tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, anunciou a novidade posando para um ensaio no estilo pin-up, com direito a um macacão totalmente transparente, com estrelas prateadas salpicadas pelo corpo.

“Esse carnaval já tem um espaço muito especial no meu coração e ainda nem começou de fato. Venho desfilando pela terceira vez como musa da Grande Rio e, para abrilhantar mais essa época, faço minha estréia como musa de camarote. Um carnaval de renovação e muita celebração”, diz a musa que arrancou suspiros dos internautas.

Jornal Folha do Progresso em 20/04/2022/14:50:31

