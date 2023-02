Ex-deputada Simone Morgado é agredida por mulher dentro de restaurante em Bragança

(Foto:Reprodução) – Coisas do carnaval. Quem te viu quem te vê.

A ex-deputada Simone Morgado, ex-mulher de Jader Barbalho e, por óbvio, ex-madrasta do governador do Pará, Helder Barbalho, envolveu-se em uma confusão das brabas dentro do restaurante “Benquerença” ( nome sugestivo para o ocorrido), situado na orla do rio Caeté, em Bragança.

Simone estava tomando “umas e outras”, curtindo o carnaval igual “pinto no lixo”, quando uma mulher se levantou de uma mesa e a agrediu fisicamente com tapas e socos. A ex-deputada caiu no chão e continuou sendo agredida. As imagens da agressão foram registradas pelas câmeras do restaurante. “Eu odeio essa mulher”, disse a agressora, enquanto Morgado dizia: “Essa mulher é louca”. A contenda só foi apaziguada com a chegada da Polícia Militar. Em áudio que circula s redes sociais Simone Morgado diz que registrou queixa na polícia e que a agressora será intimada. “ELA ESTÁ F…”, diz Simone no áudio, em conversa com uma amiga, que a esta altura já é ex-amiga.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/02/2023/08:56:53 Com informações do O Antagônico

