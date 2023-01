Helder Barbalho deve R$ 170 milhões à União

Dívida que aparece no nome do governador Helder Barbalho (foto) é de R$ 170 milhões. – (Foto: Reprodução Internet)

A maior parte das dívidas que aparecem no nome do senador Jader Barbalho e da deputada Elcione Barbalho são, em sua maioria, compartilhadas com Helder

Senador Jader Barbalho, seu filho Helder, governador do Pará, e sua ex-mulher Elcione, deputada federal, são responsáveis por R$ 176,6 milhões.

Uma versão anterior publicada pelo portal Poder 360 deste texto informava incorretamente que a dívida dos três era de R$ 482 milhões. Não considerava que Jader, Elcione e Helder compartilham parcela de R$ 146,8 milhões da mesma dívida de suas empresas.

A maior parte da dívida é das empresas de mídia da família Diários do Pará e Rede Brasil Amazônia. Há também débitos da empresa Agropecuária Rio Branco. Todos os débitos são de companhias que têm no quadro societário os políticos da família. Não há dívida diretamente dos políticos enquanto pessoa física.

A família Barbalho afirma que as empresas da família “não têm dívidas, pagam seus tributos normalmente, aderiram a programas de parcelamento ou questionam administrativa ou judicialmente valores indevidos”

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/01/2023/09:47:23 com informações do Portal Poder 360

