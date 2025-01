Ex-diretora de presídio investigada por facilitar fuga na Bahia estava no cargo há nove meses; defesa alega gravidez para pedir soltura

Ex-diretora de presídio é presa suspeita de facilitar fuga de 16 detentos na Bahia — Foto: Arquivo Pessoal

Joneuma foi presa em Teixeira de Freitas, durante operação policial. Nesta sexta-feira (24), o ex-coordenador de segurança da unidade também foi alcançado pela polícia.

A ex-diretora do Complexo Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, trabalhava no cargo há apenas nove meses, quando aconteceu a fuga da qual ela é suspeita de participação. Ao assumir a função, em março do ano passado, Joneuma Silva Neres se tornou a primeira mulher na chefia de um presídio masculino no estado.

Nesta sexta-feira (24), um dia após ser presa, a investigada teve a prisão preventiva mantida em audiência de custódia. Durante a sessão, a defesa da suspeita alegou que ela estava grávida para pedir a soltura à Justiça. No entanto, o argumento não foi aceito.

Após passar por exames legais, Joneuma será transferida para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, na mesma região do estado. A unidade é o local onde a investigada atuou como agente penitenciária antes de ser promovida ao cargo de chefia.

Segundo apurou a TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região, a suspeita passou por uma crescente profissional desde essa época. Em 2023, ela chegou a substituir uma colega, de férias, no cargo de coordenadora no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas.

Já em agosto do ano passado, quando já atuava como diretora da unidade de Eunápolis, Joneuma foi promovida “por merecimento” da classe dois para a três. Apesar disso, pouco menos de um mês após ser afastada do cargo, por causa da fuga, ela foi exonerada. A decisão foi anunciada no dia 7 de janeiro.

Joneuma foi presa na noite de quinta-feira (23). Segundo a Polícia Civil, ela foi encontrada por volta das 21h, perto de uma agência bancária, na Avenida Getúlio Vargas, em Teixeira de Freitas. Durante a abordagem, a polícia apreendeu celulares, chips telefônicos, um caderno de anotações e R$ 8 mil em espécie.

As investigações apontaram que além de facilitar da fuga, a ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis tinha ligação com uma organização criminosa da cidade.

Procurada pela reportagem, a defesa de Joseuma informou que ela irá se posicionar em momento oportuno.

Nesta sexta-feira, pouco antes de Joneuma passar por audiência de custódia, o ex-coordenador de segurança da mesma unidade penal também foi preso por suspeita de envolvimento com o caso. Ele também tinha sido afastado do cargo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Welington Oliveira Souza, de 51 anos, foi alcançado em um trecho da BR-101, na cidade de Governador Mangabeira, a mais de 500 km de Eunápolis.

Com o suspeito, foram apreendidos um carro e um celular. O homem e o material foram levados para a Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus, onde a prisão foi registrada. Não há detalhes sobre a audiência de custódia dele.

Fuga

A fuga dos detentos aconteceu no dia 12 de dezembro de 2024, depois que homens armados invadiram a unidade prisional. As investigações apontam que o objetivo libertar Edinaldo Pereira Souza, o “Dadá”, apontado como chefe da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Os outros 15 foragidos também integram a organização, segundo a polícia.

Os fugitivos são 👇

As identidades dos 16 fugitivos foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. São eles:

Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá (chefe da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis)

Sirlon Risério Dias Silva, conhecido como Saguin (sub líder da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis)

Rubens Lourenço dos Santos, conhecido como Binho Zoião (da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis)

Altieri Amaral de Araújo, conhecido como Leleu (sub líder da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis)

Mateus de Amaral Oliveira

Geifson de Jesus Souza

Anderson de Oliveira Lima

Anailton Souza Santos, que foi localizado e acabou morto nesta quinta)

Fernandes Pereira Queiroz

Giliard da Silva Moura

Valtinei dos Santos Lima

Romildo Pereira dos Santos

Thiago Almeida Ribeiro

Idário Silva Dias

Isaac Silva Ferreira

William Ferreira Miranda

Morte em confronto

Pouco mais de um mês depois da fuga, no dia 16 de janeiro, um dos 16 detentos morreu após uma troca de tiros com policiais civis. Outros 15 detentos seguem foragidos.

Segundo informações da Polícia Civil, equipes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin/Eunápolis) fizeram uma operação para recapturar Anailton Souza Santos, conhecido como “Nino”, que estava escondido em uma casa no bairro Alecrim, em Eunápolis.

Durante as ações, houve uma troca de tiros e Anailton foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu aos ferimentos. Com o foragido, foi apreendida uma arma de fogo, colete balístico, drogas, anotações e celulares.

