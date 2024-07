Ex-Menudo Adrián Olivares morre aos 48 anos

O cantor morreu na última segunda-feira (08). A informação foi confirmada por ex-colegas de banda | Foto: Reprodução

O cantor Adrián Olivares fez parte da formação do Grupo Menudo de 1990 a 1993. Ele morreu na última segunda-feira (08) aos 48 anos.

Fenômeno da música nos anos 1980, o Grupo Menudo surgiu em 1977, em Porto Rico sob a coordenação de Edgardo Díaz. A formação original era composta pelos primos Ricky Melendez, Carlos Melendez e Oscar Melendez, e pelos irmãos Fernando e Nefty Sallaberry. Aqui no Brasil, a formação mais famosa era integrada por Charlie, Ray, Robby (Draco), Roy e Ricky (Martin). Entre os hits mais famosos, estão “Não se reprima”, “Súbete a mi moto” e outras.

Entre idas e vindas, a boyband teve vários integrantes. De 1990 a 1993, fase final do grupo, outros membros fizeram parte, entre eles, Adrián Olivares. O cantor morreu na última segunda-feira (08) aos 48 anos de idade. A informação foi confirmada por ex-colegas de banda.

A família de Olivares ainda não se manifestou sobre a morte do artista e não há informações sobre a causa do óbito. Sérgio Blass que também fez parte do grupo Menudo postou uma foto ao lado do artista e lamentou.

“Voe alto, irmãozinho. Muita força para sua família. Você sempre foi maduro para a sua idade e tinha um carisma inigualável. Você sempre viverá em nosso coração”, escreveu.

O também cantor e ex-Menudo Robert Avellanet disse “estar em choque com a notícia”. “Força para a sua família. Feliz transição para sua alma. Sempre me lembrarei de seu grande senso de humor. Nos encontraremos lá, irmão. Descanse em paz”, publicou.

