MT: Homem mata o próprio cachorro para interromper ataque de animal à vizinha

Um homem matou o próprio cachorro após o animal atacar uma mulher, nesta sexta-feira (14), em Sinop, a cerca de 500 km de Cuiabá (MT). As informações são do g1.

De acordo com testemunhas, o cão da raça pit bull estava no quintal da casa do dono, que esqueceu o portão aberto e o animal acabou atacando Lucimar Tafarel, de 57 anos, que limpava a calçada.

+ O gestor de fundo global de criptoativos Gustavo Cunha explica como diversificar seus investimento em ativos de alto risco, em 2022

O tutor e vizinhos tentaram fazer com que o cachorro soltasse a vítima, mas sem sucesso. O dono decidiu pegar uma arma e atirar na cabeça do animal, que morreu no local.

+ Principais tendências no mundo dos criptoativos!

A mulher recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. Ela teve ferimentos nos braços, na perna e na barriga. Ela foi levada ao Hospital Regional de Sinop, já recebeu alta e passa bem.

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2022/15:29:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...