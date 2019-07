Ex-prefeito atropela motos da Polícia Militar que sinalizavam um acidente em Redenção

(Foto:Reprodução)_ O ex-prefeito da cidade de Ulianópolis, sudeste do Pará, dirigia um carro que colidiu com duas motos da Polícia Militar (PM), na manhã do último domingo (28), na BR-155, saída de Redenção. As motocicletas sinalizavam um carro, que capotou com um casal, quando Romão Freire Gama não atendeu a ordem de parada e atingiu os veículos.

O casal, que estava dentro do veículo capotado, viajava de Conceição do Araguaia para Xinguara, ambos não tiveram ferimentos graves. Após o acidente, a equipe da Rocam foi acionada para fazer a sinalização do local.

De acordo com a PM, o ex-prefeito que atingiu as motos não teve ferimentos graves. O soldado Josiel, que estava em uma das motos, sofreu escoriações leves na mão esquerda. Romão foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Redenção.

(Com informações correio de Carajás)

