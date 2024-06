Belém tem exposição de aeronaves e simulação de voo neste sábado; veja como será

HM-IA Pantera (Foto: Força Aérea Brasileira)

Atração especial do mês será a aeronave “Pantera do Exército”; serviços gratuitos de emissão de documentos, consultas médicas e coleta de doação de sangue também estarão disponíveis no local.

Os amantes de aviação de Belém poderão visitar o Memorial da Força Aérea Brasileira na Amazônia (Fab), das 9h às 16h deste sábado (8). Localizada na Base Aérea de Belém (Babe), a exposição de aeronaves traz pela primeira vez uma Ação Cívico-Social (Aciso) junto à programação, com o objetivo de promover a cidadania e o bem-estar à comunidade local. Serão ofertados serviços gratuitos de emissão de documentos, consultas médicas e coleta de doação de sangue.

As aeronaves históricas C-47 Douglas e PBY Catalina, da Fab, e a HM-IA Pantera, do Destacamento de Aviação do Exército (DstAvEx), estarão à disposição para visitações no Hangar Tenente Cesar, anexo ao Memorial. Conhecida como “Pantera do Exército”, ela será a novidade deste mês, ficando exposta apenas neste sábado (8 de junho). Outra atração será o simulador de voo, que possibilitará ao visitante a sensação de pilotar uma aeronave militar.

As consultas médicas e os serviços de cidadania serão realizados, respectivamente, pelo Hospital de Aeronáutica de Belém (Habe) e pela Defensoria Pública do Estado do Pará. A doação de sangue poderá ser coletada na Unidade Móvel de Coleta do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), que estará disposta no local.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Nos demais sábados de cada mês, o Memorial continuará com a sua programação normal, com a exposição de aeronaves históricas, aberto ao público, de forma gratuita, nos mesmos horários.

Durante os dias da semana, as visitações poderão ocorrer mediante agendamento prévio pelo e-mail memorialdafabnaamazonia@gmail.com. Informações sobre os próximos eventos poderão ser encontradas nos perfis das redes sociais do Memorial da FAB na Amazônia. Instagram: @amigosdomemorial

Fonte: O Liberal

