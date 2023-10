Ex-senador de RR é preso por suspeita de mandar matar mãe da filha

A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Goiás em parceria com a Polícia Civil de Roraima – (Foto:© Agência Brasil).

O ex-senador Telmário Mota, de Roraima, foi preso em Nerópolis (GO) na noite desta segunda-feira (30) após ser considerado foragido pela Polícia Civil, que realizou a operação Caçada Real para encontrá-lo.

Caçada Real é o nome da fazenda do político.

Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de Antônia Araújo Souza, 52, mãe de uma de suas filhas, e foi preso pela Polícia Militar de Goiás.

A vítima foi morta com um tiro na cabeça em Boa Vista, no dia 29 de setembro. A morte ocorreu um ano após ela denunciar Mota por importunação e assédio sexual contra a filha adolescente deles, em meio à campanha de reeleição ao Senado no ano passado. Ele não se reelegeu.

A defesa do ex-senador não foi localizada.

Em entrevista no ano passado, Antônia Souza afirmou que queria Justiça para o que havia ocorrido com a filha, se referindo à denúncia por importunação e assédio sexual.

“Nunca esperava isso acontecer. Eu quero Justiça. Só isso. Isso foi horrível. Um pesadelo na vida da minha filha”, disse.

Na ocasião, em nota, a assessoria do senador negou a acusação alegando que queriam “a todo custo prejudicar a campanha dele”.

