Ex-vereador denuncia uso de candidatura laranja na eleição de 2020 em Novo Progresso

Após os resultados da eleição de 2020 para vereador em Novo Progresso, partido é denunciado suspeito de ter usado candidatura laranja para o coeficiente eleitoral, disse ex-vereador Cabral (PL). (Foto:Reprodução-TSE)

O ex-vereador Cabral (PL) , quer que o MP acate a denúncia e a cassação de eleito pelo partido PROS -tenha diplomação cassada – medida deve atingir toda a chapa eleitoral do partido beneficiado por ‘laranja’, [pessoas que se lançam candidatas apenas para garantir o cumprimento de cotas]. Segundo o Ex-Vereador a denúncia já está no MP (Ministério Público Eleitoral) para providências.

Pela legislação eleitoral, nas eleições proporcionais (vereadores, deputados estaduais e federais), cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.

Decisões e normas do TSE combatem tentativas de fraude à cota de gênero nas eleições

Várias decisões do TSE, como nos casos dos municípios de Valença (PI) e de Imbé (RS) – quando o Colegiado cassou os diplomas de vereadores eleitos por chapas que forjaram candidaturas femininas para alcançar o percentual mínimo legal de 30% –, consolidaram uma nova jurisprudência na Corte Eleitoral.

Segundo dispõe o parágrafo 6º, do artigo 17, da Resolução TSE nº 23.609/2019, “A extrapolação do número de candidatos ou a inobservância dos limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido político, se este, devidamente intimado, não atender às diligências”.