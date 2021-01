Atlético-MG empata com Bragantino no último minuto e segue na caça aos líderes

O Atlético-MG continua tentando se aproximar do topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, pela 29ª rodada, o time empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2, no Nabi Abi Chedid, e chegou aos 50 pontos, ficando a seis do líder São Paulo.

Mesmo jogando fora de casa, o Galo começou melhor e criou duas grandes chances logo no início do primeiro tempo. Aos 40 segundos, Vargas recebeu de Savarino e finalizou no travessão. Já no lance seguinte, Allan bateu de longe e obrigou Cleiton a fazer uma boa defesa para manter o jogo empatado.

Nos minutos seguintes, o Bragantino segurou o ímpeto ofensivo dos mineiros e obteve mais tranquilidade na partida, embora o Atlético ainda seguisse tentando pressionar. No entanto, o Massa Bruta aproveitou uma das poucas oportunidades que teve e abriu o placar no finalzinho da etapa inicial, aos 45.

Helinho recebeu com liberdade na intermediária e lançou para a área. Ricardo Ryller se infiltrou entre os zagueiros e desviou para as redes, colocando os donos da casa na frente.

Já no segundo tempo, o Atlético voltou partindo para cima do adversário e empatou aos nove minutos. Arana recebeu de Keno na esquerda e fez cruzamento rasteiro. Vargas errou a finalização, mas Savarino aproveitou e tocou para o gol.

Os Alvinegros ganharam confiança com o gol de empate e aumentaram a pressão sobre o Bragantino, mas os mandantes passaram à frente novamente com um gol de Edimar. Aos 21 minutos, Claudinho cobrou escanteio para o lateral ganhar da marcação e marcar de cabeça o segundo do Massa Bruta.

O Galo precisava da vitória para se aproximar dos líderes e se lançou com tudo para o ataque no restante da segunda etapa. Porém, os mineiros tiveram dificuldades para criar boas jogadas e desperdiçaram as chances que tiveram.

A partida se encaminhava para uma derrota do Atlético quando, aos 51, Arana foi derrubado por Ligger na área e, após análise do VAR, o árbitro deu pênalti. Hyoran foi para a bola, finalizou no alto do canto direito e igualou os marcadores, confirmando um heroico empate para o Galo.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...