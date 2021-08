Ex vice-prefeito de Trairão está desaparecido e PC pede apoio dos bombeiros para realizar buscas

O ex vice prefeito do município de Trairão o Sr. Izael Torres está desaparecido desde segunda feira, 09/08/21, por das 14h58min, quando sai do município de Trairão, (Caracol), com destino há Itaituba, onde a noite teria um encontro familiar, mas o mesmo não chegou, e não manteve nenhum contato com algum familiar ou amigo. O mesmo estava em uma caminhonete amarok de cor prata.

Após 24 horas de seu desaparecimento, familiares procuraram a polícia civil para registrar uma ocorrência sobre a situação. O diretor da 19 Seccional Urbana da Policia Civil de Itaituba, delegado João milhomem pediu ao comando do 7 grupamento de bombeiro militar de Itaituba, que designe uma equipe para fazer buscas na Rodovia BR-163, entre Itaituba e Trairão, com a finalidade de encontrar o Sr. Izael.

Fonte: Junior Ribeiro

