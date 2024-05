Encontro discute a permanência de produtores na Flona Jamanxim em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Moradores da Floresta Nacional do Jamanxim, no município de Novo Progresso, se reuniram na manhã desta terça-feira, 28 de maio de 2024, na Igreja Batista, na avenida Jamanxim (centro de Novo Progresso-PA), para ouvir das lideranças municipais, relatos da audiência em Brasília com a Ministra Marina da Silva (MMA), conforme explanação a proposta levada pelos produtores rurais de Novo Progresso , de transformar a Flona em APA não foi bem aceita pelo Ministério do Meio Ambiente, novas estratégias devem ser traçadas.

Conforme foi explanado por representantes de entidades ruralista, advogados e lideranças politicas, o novo caminho para permanecer na Flona é político. Uma nova agenda em Brasília foi marcada na Casa Civil onde as lideranças vão propor a volta do projeto de Lei nº 8107/2017 que torna a Flona Jamanxim em Área de Proteção Ambiental (APA)” onde os produtores poderão permanecer e usar da terra para produção.

Clique AQUI e Assista ao vídeo

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2024/15:49:38

Leia mais:

Operação emergencial na Flona Jamanxim destinará 6 mil cabeças de Bovinos para o RS

*Políticos entram em ação para impedir operação que quer apreender 6 mil cabeças de gado da Flona Jamanxim e doar carne para Rio Grande do Sul

*Prefeito Gelson Dill marca audiência com Ministra do Meio Ambiente Marina da Silva, para debater sobre à “Flona Jamanxim”

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...