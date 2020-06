EXCLUSIVO -Juninho e Wanderlei tiveram desentendimento na fazendinha em Sinop antes de serem executados; Assista ao Vídeo

Vídeo enviado para o Jornal Folha do Progresso -sem autor- e divulgado nas redes sociais diz que Juninho e Wanderlei tiveram desentendimento em uma casa noturna muito conhecida em Sinop por “Fazendinha” em Sinop antes de serem executados; Assista ao Vídeo abaixo;

Um Vídeo enviado no WhatsApp (93) 98404 6835 do Jornal Folha do Progresso, diz que ,Juninho e Wanderlei estavam na Fazendinha (Casa Noturna de Sinop) e houve desentendimento com a conta do comercio.

Leia mais:Policia aponta execução com uso de duas armas no assassinato de Juninho e Wanderley no Mato Grosso

*Assassinado no mato Grosso era assessor do presidente da camâra de Novo Progresso

Enviaram foto para amigos antes de serem executados;

O autor do vídeo usa imagens do ocorrido com comentários de noticiário local, onde entra o audio “olha ai fugiram para não pagar a conta na Fazendinha” O autor ainda ironiza: Olha ai Edno Assessor da camara de Novo Progresso foram pra zona ,beberam tentaram sair sem pagar – olha ai a merda que deu -assessor do presidente da camara ai de Novo Progresso – é que ai em Novo Progresso não tem zona, olha os cara ai,…. Trocaram tiro aqui não sei com quem aqui se é com segurança, o com quem que é e deu ruim na fazendinha aqui em sinop….

Assista ao Vídeo;

Nova Versão Da Policia Militar do MT

A Policia Militar da cidade Sinop no estado do Mao Grosso divulgou para imprensa que descobriu do envolvimento deles em uma briga, antes de serem assassinados. (Não divulgou endereço e nome do comercio)

Segundo a PM do mato grosso, descobriu durante buscas que Edezio Mendes Alves Júnior (Juninho), de 42 anos, e Wanderley José Silva Júnior, de 23 anos, teriam se envolvido em briga em um estabelecimento comercial antes de serem assassinados a tiros, ontem de madrugada, na avenida Rute de Souza Silva, próximo ao Residencial Brasília, em Sinop e imagens são apreendidas

De acordo com a PM, as vítimas teriam brigado com os possíveis assassinos. Durante as investigações, os policiais se deslocaram até o estabelecimento, onde verificaram que há circuito interno e externo de monitoramento com câmeras de segurança. Segundo o boletim de ocorrência, os militares apreenderam um aparelho de DVR, que armazena todos os registros feito pelo circuito. Agora, as imagens devem ser analisadas.

Nimgém foi preso acusado pelos homicidios até á publicação desta matéria.

O corpo de Juninho foi sepultado no cemitério municipal de Novo Progresso. Wanderley foi para Boituva, São Paulo, não foi divulgado local do velorio e sepultamento.

