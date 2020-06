Exército monta unidade para atender indígenas Xikrin com sintomas da Covid-19 no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Fundação Nacional do Índio (Funai), Secretaria Especial de Saúde Indígena e Governo do Estado também fazer parte da ação.

Segundo a associação, mais de 40 indígenas estão infectados com o novo coronavírus e cinco mortes já foram registradas. Um dos óbitos foi do cacique Bep-Karoti, que faleceu no último sábado.

You May Also Like