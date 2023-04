Receita entrega para a PF estojo de joias de R$ 16 milhões que seria presenteado a Michelle Bolsonaro

(Foto:REUTERS/Amanda Perobelli) – A Receita Federal em Guarulhos (SP) entregou à Polícia Federal em São Paulo a caixa de joias que estava retida no local desde que foram apreendidas dentro da mala de um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em 2021.

Fontes da Receita Federal disseram à CNN que o estojo foi levado à PF ainda no fim da semana passada e que agora os policiais irão fazer uma perícia nos objetos. No fim da análise, uma espécie de laudo com a descrição dos bens e comprovação da qualidade das pedras preciosas será produzido.

Nesta quarta-feira (5), o ex-presidente da República Jair Bolsonaro prestou depoimento na Polícia Federal sobre o escândalo. A suspeita é que as joias, avaliadas em R$ 16,5 milhões, seriam um presente da Arábia Saudita para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Os objetos, no entanto, não foram declarados à Receita e por isso foram apreendidos.

Após a apreensão, Albuquerque, como também demais pessoas ligadas a família Bolsonaro tentaram liberar o estojo de joias sem o pagamento de imposto ou mesmo a declaração de que os objetos teriam como fim o acervo público da Presidência da República.

Entre eles, o ex-secretário da Receita Federal Júlio César Vieira Gomes que, como a CNN revelou, também prestou depoimento nesta quarta.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Larissa Rodriguesda CNN em 06/04/2023/08:20:07

