FAB disponibiliza aeronaves para buscar brasileiros na Ucrânia

(Foto:Reprodução) – A FAB (Força Aérea Brasileira) informou neste sábado (26) que dois aviões foram disponibilizados para buscar brasileiros na Ucrânia. De acordo com a corporação, serão usados dois modelos cargueiros KC-390. A decisão ocorreu em conjunto com dois ministérios.

“Sob orientações do Ministério da Defesa e coordenação do Ministério das Relações Exteriores [MRE], [a FAB] colocou de prontidão duas aeronaves KC-390 Millennium para possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia”, informou a FAB, em nota. (A informação é do R7)

Centenas de brasileiros ainda estão na Ucrânia, dos quais a maioria se mantém na capital, Kiev. Nesta sexta-feira (25), alguns grupos começaram a ser evacuados, de trem, para as proximidades da fronteira com a Romênia.

“As aeronaves são do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais: o transporte de donativos para as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, em 2020; e o apoio emergencial à tragédia causada pelo terremoto ocorrido em agosto de 2021 no Haiti”, completa o texto da FAB.

O espaço aéreo da Ucrânia está fechado em razão do ataque da Rússia. As fronteiras terrestres seguem abertas para a saída de estrangeiros e pessoas com mais de 60 anos.

