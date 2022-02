Homem atira contra grupo de jovens em saída de casa noturna em Santarém

Caso aconteceu na madrugada deste sábado (26) em Santarém — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Um dos jovens foi atingido com um tiro de raspão na cabeça. A polícia investiga o caso.

Um grupo de jovens foi perseguido por dois homens na saída de uma casa noturna em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (26) próximo ao cruzamento da avenida Marechal Rondom com 7 de setembro.(A informação é do G1 )

Homem dispara vários tiros contra jovens no bairro Aparecida em SAntarém-PA.

Câmeras de segurança registraram a ação. Aproximadamente 7 pessoas aparecem nas imagens. O grupo caminha pela rua quando surgem dois homens em uma moto.

O homem que estava na garupa da moto desce com uma arma em punho atirando em direção aos jovens, que consegue fugir.

Um jovem fica para trás e é perseguido pelo atirador que consegue atingi-lo na cabeça. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi levada ao Pronto Socorro de Santarém. (Clique e assista ao video)

O jovem foi atingido de raspão e, após receber atendimento, foi liberado. A polícia investiga o caso.

Jornal Folha do Progresso em 26/02/2022/08:20:42

