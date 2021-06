Político pastor entra na mata com bíblia para “pegar Lázaro”

Na publicação, o deputado aparece camuflado com folhas | Foto:Reprodução

Além da camuflagem, o deputado aparece com uma Bíblia na mão e segurando um tronco.

Alguns políticos e religiosos não perdem a oportunidade para buscar aparecer de alguma forma. Muitas vezes, tragédias e acidentes servem como palanque para este tipo de gente.

O folclórico deputado federal pastor Sargento Isidório (Avante-BA) decidiu aproveitar o caso do psicopata Lázaro para aparecer fazendo uma brincadeira sem graça.

O religioso publicou vídeo no último domingo (20) onde aparece camuflado e diz que vai entrar na luta para capturar o “serial killer do DF” Lázaro Barbosa.

Além da camuflagem, o deputado aparece com uma Bíblia na mão e segurando um tronco. Na legenda do vídeo ele afirma: “Nos 110 anos da Igreja Assembleia de Deus, como Soldado de JESUS entrei na luta pra pegar o gadareno Lázaro. Estamos em oração em prol das forças de segurança de Goiás e do Distrito Federal. Queremos você detido, preso. Contanto que você não dispare contra os policiais.”

Em trecho do vídeo, ele diz que não pode “ficar calado com o Lázaro matando tanta gente. É muita morte, muita família. Você não está vendo que isso é coisa do diabo? Eu venho da Bahia, rapaz, eu vou deixar um gadareno (habitante de Gadara, cidade da antiguidade, hoje cidade do Norte da Jordânia). …você não entendeu ainda? Aquilo é um espírito de gadareno. Os PMs de Brasília e a PM de Goiás não estão conseguindo achar o cara. Você tem que ter os olhos espirituais”.

Assista:

Por: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...