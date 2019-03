Facebook e Instagram ficam fora do ar. WhatsApp funciona com falhas.

Quem tenta fazer novo login, encontra a mensagem falando sobre uma manutenção Foto:(Reprodução / Facebook)Falhas estão sendo relatadas por todo o mundo. Bug afeta o Brasil desde 13h.

O Facebook está fora do ar. Há relatos de falhas em diversos países. Há falhas no Instagram e no WhatsApp também. No Brasil, usuários relataram dificuldades diversas no login ou no feed de notícias desde as 13h. No mundo, os primeiros relatos começaram às 11h.

Pelo site Down Detector, o número de notificações de falhas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp tem aumentado pelo mundo.

No momento em que os usuários tentam fazer novos logins, esbarram na mensagem de manutenção. Quem já estava logado por celulares ou outros dispositivos, enfrentou problemas para buscas, interações e atualização do feed.

Quanto ao WhatsApp, algumas pessoas conseguem acessar e trocar mensagens, mas áudios, vídeos e fotos podem não ser transferidos. Há quem nem consiga trocar mensagens simples no aplicativo.

O Instagram e o Facebook de O Liberal também estão fora do ar por conta disso. Só o Twitter segue funcionando normalmente. O WhatsApp pode funcionar, mas há instabilidades.

O Facebook ainda não se manifestou sobre o que está ocorrendo ou quando as plataformas voltarão a funcionar. Por enquanto, é um bom momento para as pessoas conversarem pessoalmente.

Por:Victor Furtado, com informações do site Down Detector

