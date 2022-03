Gusttavo Lima é ameaçado de morte por suposta traficante

Mulher exibe arma e ameaça Gusttavo Lima (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Mulher intimidou o músico enquanto segurava uma arma durante um vídeo

Um vídeo que está circulando na internet nos últimos dias, envolvendo o cantor Gusttavo Lima, está dando um tremendo rebuliço. No conteúdo que caiu nas redes sociais, uma mulher aparece ameaçando o cantor de morte, enquanto segura uma arma. (As informações são de Paulo Uchôa)

Nas imagens, a pessoa identificada como Karine, conhecida como ‘Banguela’, declarou: “Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá [do show]. Nóis vai colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo”. Após intimidar o sertanejo, a suposta traficante foi reconhecida como moradora da região sul de Palmas.

A assessoria de Gusttavo Lima informou que o artista estava por dentro do assunto, sengundo informações do Em Off, coluna do portal iG. O show de Gusttavo, que a mulher havia citado em sua declaração, aconteceu no último final de semana. O evento foi intitulado Embaixador in Palmas.

Veja ao vídeo:

Armada com pistola, traficante ameaça Gusttavo Lima: “Vai ser o último show”https://t.co/5rd31XcE1Q pic.twitter.com/c7U82UNSL0 — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) March 22, 2022

