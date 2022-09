Enteado é acusado de matar a própria madrasta no garimpo São Raimundo, interior de Itaituba.

Nesta quinta-feira, 15 de setembro de 2022, um crime chocou os moradores do garimpo São Raimundo, distante 160 quilômetros de Novo Progresso. (Fotos: Redes Sociais)

As informações que a vítima Antônia Gomes da Silva conhecida por Toninha, dona do Cabaré Casa Branca no Garimpo São Raimundo, foi encontrada morta dentro de sua casa na noite desta quinta-feira, 15, o principal suspeito é o enteado. Toinha era casada com Pretinho e ajudava na criação dos filhos.

Conforme relatou a filha da vítima nas redes sociais, a mãe foi torturada espancada antes de morrer. Minha mãe sempre ajudou este menino como filho, minha mãe foi torturada, toda roxa, furada e arranhada nos braços. O que minha mãe fez para ele, só ajudou este menino, disse.

A motivação ainda é desconhecida.



O corpo de Toinha foi transladado para Novo Progresso, esta sendo velado na funerária Pax, o sepultamento está previsto para a tarde deste sábado (17), no cemitério municipal.

Aguardem mais informações…

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/09/2022/17:17:52

Amigos postaram nas redes sociais

