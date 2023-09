Faustão manda recado a pai de doador de coração e faz promessa emocionante

(Foto:Instagram) – Fausto Silva em vídeo publicado no Instagram nesta quinta (31); ele se recupera de transplante

Fausto Silva apareceu pela primeira vez após ser submetido a uma cirurgia de transplante de coração, no domingo (27). Ele disse, nesta quinta (31), que está se recuperando muito bem e se sentindo disposto. Muito emocionado, o apresentador agradeceu aos fãs que oraram e torceram por ele, à família e principalmente ao pai do homem que lhe doou o órgão. “A única coisa que eu prometo é honrar a memória de seu filho”, afirmou.

O vídeo foi publicado na tarde desta quinta no perfil Faustão do Meu Coração, criado por Luciana Cardoso, mulher do apresentador, para divulgar histórias de pessoas transplantadas e incentivar a doação de órgãos.

Fausto Silva apareceu sentado numa cadeira, num quarto do Hospital Albert Einstein, onde está internado desde 5 de agosto. “Quero agradecer às manifestações de milhões de pessoas, rezando, fazendo mandinga, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim porque eu fui intubado, mas tá recuperando. Já tô andando no terceiro dia depois que fui operado. Esse Gaiotto [Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular] é um monstro, não sinto nada. Nenhuma dor. Tô completamente recuperado”, começou ele em seu discurso.

Em seguida, ele falou brevemente sobre a fila de transplantes e sobre ter sido contemplado. “Pra que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Pra vocês terem uma ideia, dos 200 e tantos transplantes [realizados], 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila”, falou. Em dados oficiais do ministério da Saúde, 262 transplantes de coração haviam sido realizados no Brasil entre janeiro e agosto deste ano.

O comunicador, então, fez seu agradecimento à família de Fábio Cordeiro da Silva. O homem de 35 anos morreu no sábado (26) em Santos, litoral de São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto trabalhava como azulejista. A família autorizou a doação dos órgãos dele, e Faustão foi contemplado com o coração.

“[Quero] Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva. Homem simples… Eu fico emocionado, porque me deixou a chance de viver de novo”, disse Faustão, que também agradeceu ao irmão e à viúva de Fábio Cordeiro da Silva.

Essas pessoas, das mais humildes, que, na hora que eu precisei, eles me deram um coração novo. Eu sei que na internet tem um monte de merda falando, os caras falam bobagem. Se eu estivesse preocupado com isso, eu não teria nem começado a minha carreira.

Faustão seguiu seu discurso e se dirigiu aos fãs. “Você que gosta de mim, eu tenho que dar uma satisfação pra você. É importante você saber que eu estou aqui muito emocionado, a recuperação é fantástica, e agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório”, estimulou.

O apresentador ressaltou que ainda está com a garganta arranhando porque foi intubado, mas reafirmou que está bem. “Tô muito disposto, já tô andando. Faz só três dias. Só isso que eu queria falar para você. Um beijo e que Deus [lhes] dê em dobro tudo que eu recebi”.

No entanto, após se despedir, ele ainda gravou mais um vídeo. “Eu volto a me comunicar com vocês, que fizeram uma corrente, uma comoção absurda. Eu não acreditava que isso fosse acontecer. Eu já parei de trabalhar em televisão, pra mim foi uma tremenda surpresa”, declarou.

“Mas, especialmente, o recado de novo é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos, teve morte natural. Graças à imensa generosidade dele, do Wellington, irmão, e da viúva, Jaqueline, eu estou vivo”, disse, com a voz embargada.

“Vou agradecer sempre, e espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória de seu filho, fazer só coisas boas, pra você ter cada vez mais orgulho. Jamais esquecerei de vocês, vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhes pague por tudo que vocês proporcionaram pra mim. Eternamente grato”, concluiu.

