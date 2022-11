Fazenda com soja plantada é invadida em Sinop no Mato Grosso

Porção de terra integra propriedade que pertenceu a extinta Sinop Agroquímica e que foi a leilão em 2019

Uma ocupação de terra foi registrada na manhã deste sábado (5), em uma fazenda no município de Sinop. A área invadida pertence a Fazenda Monte Sião – alguns conhecem o local como Fazenda Aeroporto. A propriedade fica próximo a MT-222, cerca de 20km do centro de Sinop.

Os invasores começaram a ocupar o local na noite de sexta-feira e manhã de sábado, instalando cercas em uma área de aproximadamente 20 hectares. Um veículo Kombi também foi visto no local da ocupação.

No passado essa área pertencia a Sinop Agroquímica – uma antiga usina de etanol. Com a falência do empreendimento, as terras foram leiloadas e arrematadas por um grupo de investidores, sendo conhecidos como proprietários Leandro Mussi, Wilson Vian e Carlos Vian. Desde então a área é utilizada para cultivo. Segundo o representante dos proprietários, nesse momento a área invadida está plantada com soja.

Veja localização a área invadida

A polícia foi acionada para conter a invasão, expulsar os invasores e garantir a propriedade privada.

As informações preliminares dão conta de que não se trata de uma invasão vinculada ao MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). Os responsáveis pela ocupação seriam os filhos de José Santana – conhecido como Zequinha – que já ocupa uma porção de terra vizinha a área invadida, chamada comunidade São José. A posse de Zequinha é mansa e reconhecida. No entanto, seus filhos acreditam ter direito a um pedaço maior de terra, que no passado integrava a área do seu pai. Uma antiga cerca teria sido destruída pelos proprietários da Fazenda Monte Sião, avançando sobre a posse da família Santana. A cerca erguida nessa manhã é uma tentativa de reestabelecer o marco.

A Fazenda Monte Sião tem mais de 4 mil hectares de área. É uma das porções de terra agricultáveis mais bem localizadas de Mato Grosso, a menos de 5 minutos do centro de Sinop. Em 2019 essa propriedade foi colocada a venda em leilão pelo lance mínimo de R$ 214 milhões.

